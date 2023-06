Pentathlon: Europei junior. Azzurri tornano da Istanbul con 2 argenti

Nell'ultima giornata ottavo posto nella staffetta mista di Valentina Martinescu e Daniele Cutini Calisti ROMA (ITALPRESS) – Si è chiuso con buone prestazioni degli atleti italiani la trasferta della squadra azzurra Junior di Pentathlon Moderno agli Europei di categoria, disputati a Istanbul, in Turchia. Da segnalare, nell'ultima giornata di gare, l'ottavo posto nella staffetta mista di Valentina Martinescu (Junior Asti) e Daniele Cutini Calisti (Athlion Roma). La gara conclusiva della rassegna continentale è stata vinta dalla Francia con Louison Cazaly e Emilien Maire (1285 punti), davanti alla Germania con Anna Waltermann e Moriz Klinkert (1271) e alla Polonia con Ewa Pydyszewska e Lukasz Zawada (1260). La coppia azzurra ha chiuso con il punteggio finale di 1159. L'avventura della Nazionale Junior di Pentathlon Moderno si è chiusa con due importanti medaglie d'argento conquistate nella staffetta maschile da Giorgio Micheli (Fiamme Oro) e Luca Gioia (Cinque Per Tutti) e a squadre nella gara maschile, grazie all'ottavo posto di Christian Arroyo Paniagua (P.M. Torino), alla nona piazza di Matteo Bovenzi (Area 51) e alla decima posizione di Giorgio Micheli. "Questi due argenti in campo maschile si aggiungono alle medaglie e ai risultati conquistati due settimane fa agli Europei Under 17 e Under 19, segno che il nostro movimento sta crescendo e che ci si sta muovendo nella direzione giusta per aumentare il bagaglio di esperienza e il livello dei nostri atleti", ha spiegato Federico Giancamilli, responsabile del Settore Giovanile della Fipm assieme a Simone Cavicchioli. Come accaduto agli Europei giovanili, anche per la categoria Junior quella appena conclusa è stata la prima competizione internazionale ufficiale con la nuova quinta disciplina a ostacoli. "Al termine di questo Europeo possiamo dire che siamo attualmente ad un buon livello generale, i nostri ragazzi e quelli stranieri sono tutti migliorati tantissimo giorno dopo giorno. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare perché, come tutte le novità, inizialmente si crea un grande gap prestativo tra i più e i meno abili, ma l'obiettivo di tutti è arrivare ad avere prestazioni generali sempre più alte", ha detto ancora Giancamilli. – foto ufficio stampa Fipm – (ITALPRESS). pdm/gm/com 20-Giu-23 12:00