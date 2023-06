Tajani “Non sono il successore di Berlusconi”

ROMA (ITALPRESS) – "Non sono il successore di Berlusconi. Non mi spaventa combattere una grande battaglia per continuare a lavorare e realizzare i sogni che Berlusconi aveva a cominciare dall'aumento delle pensioni minime a 1000 euro al mese, abbassare le tasse, tagliare il cuneo fiscale, fare le grandi infrastrutture". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "Cinque minuti" su Rai1. "Continuare il lavoro di Berlusconi incoraggia non soltanto me ma tutti noi". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 20-Giu-23 20:07