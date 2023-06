Tennis: Kontaveit annuncia “Dopo Wimbledon mi ritiro”

La estone, nel 2022 numero 2 del mondo, costretta allo stop per problemi fisici. ROMA (ITALPRESS) – "Terminerò la mia carriera di atleta agonista. Dopo diverse visite mediche, mi è stato comunicato che ho una degenerazione disco lombare della schiena. Ciò non consente una costante preparazione e competizioni continue. Pertanto, è impossibile continuare ai massimi livelli in un campo così altamente competitivo". Lo ha scritto oggi, su Instagram, Anett Kontaveit. La giocatrice estone, attualmente numero 79 del mondo, giunta la scorsa stagione fino al secondo gradino del ranking Wta, si arrende quindi ai recenti guai fisici. "Il tennis mi ha dato e insegnato molto e di questo sono molto grata. Per me è stato importante portare la bandiera estone sui campi da tennis e poter giocare davanti ai miei sostenitori in tutto il mondo. Sono pronto per nuove sfide dopo il mio ultimo sforzo come tennista professionista: cercherò di godermi il gioco e di competere il più duramente possibile a Wimbledon", ha aggiunto la tennista estone. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 20-Giu-23 10:25