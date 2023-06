Il tecnico torna a lavorare nella Liga dopo 7 anni VIGO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rafa Benitez torna a lavorare in Spagna. Secondo "As", è fatta per il suo approdo sulla panchina del Celta Vigo: l'ex tecnico di Liverpool, Inter, Napoli, Real e Chelsea firmerà un contratto fino al 2026. Si tratterebbe della sua prima esperienza in Liga dalla breve avventura al Real Madrid nella stagione 2015-16, terminata con l'esonero dopo pochi mesi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Giu-23 13:47