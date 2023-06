Calcio: Marsiglia. Marcelino sarà il nuovo allenatore

Ci sarebbe l'accordo col tecnico spagnolo per un biennale MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mancherebbe solo l'ufficialità ma a meno di clamorosi colpi di scena sarà Marcelino il nuovo allenatore del Marsiglia dopo l'addio di Tudor. Sia dalla Spagna che dalla Francia arrivano conferme sull'accordo fra l'OM e il tecnico asturiano, che si legherà con un contratto biennale cedendo alle lusinghe del connazionale Pablo Longoria, presidente del club e col quale Marcelino ha già lavorato a Valencia. Per il 57enne allenatore ex Athletic Bilbao, Siviglia e Villarreal sarà la prima esperienza all'estero. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 21-Giu-23 10:23