Calciomercato: Inter. Barça pronto a offrire fino a 20 mln per Brozovic

I blaugrana sfidano la concorrenza dell'Al-Nassr BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona non molla e sfida la ricca concorrenza saudita per Marcelo Brozovic. Xavi ha chiesto un sostituto di Sergio Busquets, il sogno è Martin Zubimendi ma la Real Sociedad non lo libera per meno dei 60 milioni della clausola rescissoria e lo stesso giocatore vorrebbe giocare la prossima Champions con i baschi. Ecco allora – riporta il quotidiano catalano "Sport" – l'opzione Brozovic. Il Barcellona sarebbe disposto a pareggiare l'offerta dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (si parla di 20 milioni di euro), proponendo al centrocampista croato un triennale da 7 milioni a stagione. Brozovic è sotto contratto con i nerazzurri fino al 2026 ma sarebbe pronto a considerare un trasferimento. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Giu-23 09:59