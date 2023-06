Calciomercato: ManCity. In arrivo Kovacic dal Chelsea

Affare da circa 30 milioni più 6 di bonus MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester City sta per chiudere per Mateo Kovacic. Secondo i media inglesi, ci sarebbe l'accordo col Chelsea per il 29enne centrocampista croato ex Inter e Real Madrid che si trasferirà alla corte di Guardiola per 30 milioni di euro più 6 di bonus. Kovacic, 221 presenze ai Blues e 4 trofei fra cui la Champions del 2021, sarebbe andato in scadenza di contratto fra un anno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Giu-23 13:53