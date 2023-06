Volley: Nations League. Italia parte bene nella week 2, Iran ko 3-0

Bella prova degli azzurri nel debutto a Rotterdam, domani sfida alla Cina ROMA (ITALPRESS) – Partenza a vele spiegate per l'Italia nella week 2 di Volleyball Nations League. Sul parquet di Rotterdan, gli azzurri battono con autorità l'Iran per 3-0 (25-19, 25-16, 26-24). E' stata la gara del ritorno in campo in azzurro per i reduci dal trionfo mondiale del 2022, di fronte ad una squadra in crescita come l'Iran. Azzurri bravi dal primo set a tenere in mano la partita, altrettanto nel secondo a riprendere in mano il set senza far andar via gli avversari, ma soprattutto nel terzo, annullando quattro palle match all'Iran, set poi vinto ai vantaggi 26-24. Serviva rompere il ghiaccio, ritrovare il campo e continuare a fare punti in ottica Final8 di Danzica, con una vittoria, quella di oggi, che porta gli azzurri a quota 3 con un totale di 9 punti. Buona la prova del collettivo oggi contro l'Iran, prova di carattere e di forza. Miglior realizzatore Alessandro Michieletto con 16 punti, tra le note che spiccano i 12 muri di squadra rispetto ai 2 dell'Iran e i 7 servizi vincenti degli azzurri. Domani Italia nuovamente in campo alle 13.00 con la Cina per la seconda sfida della settimana olandese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 21-Giu-23 17:05