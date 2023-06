Calciomercato: Real. Nacho rinnova per un’altra stagione

Il difensore spagnolo, 33enne, resta blancos fino al giugno 2024. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La notizia era nell'aria. Ora è ufficiale: il difensore spagnolo Nacho Fernandez ha rinnovato il contratto che lo lega al Real Madrid. Il 33enne, nato proprio nella capitale, cresciuto nelle giovanili delle merengues, è passato in prima squadra dalla stagione 2010-2011. Oggi il club ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno del 2024. Dopo Kroos, che aveva rinnovato ieri, quindi, un altro perno del team di Ancelotti rimane nella capitale. Come il centrocampista tedesco, Nacho era "in scadenza" e ha firmato per un'altra stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 22-Giu-23 14:23