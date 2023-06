Cio: Bach “Continueremo a tutelare diritti atleti e autonomia sport”

"Su russi e bielorussi a Parigi decideremo al momento appropriato" LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – "I nostri valori non sono concetti astratti. Qui si tratta di atleti, è negli atleti che i nostri valori diventano reali e noi siamo qui per sostenere gli atleti di tutto il mondo, perchè il loro sogno olimpico diventi realtà, per promuovere la partecipazione di qualsiasi atleta che rispetti le regole e si sia qualificato sul campo". Thomas Bach, in occasione della 140esima sessione del Cio, fa il punto della situazione dopo le linee guida stabilite lo scorso marzo sul ritorno alle competizioni degli atleti di Russia e Bielorussia esclusivamente sotto lo status di neutrali e a titolo individuale. Il numero uno dello sport mondiale ha sottolineato le "posizioni inconciliabili" di Russia, "che vuole che ignoriamo la guerra", e Ucraina, "che vuole che isoliamo chiunque abbia un passaporto russo o bielorusso", posizioni "diametralmente opposte" a quella che è la missione del movimento olimpico. "La nostra posizione è molto chiara, abbiamo condannato la guerra sin dal primo giorno e imposto sanzioni senza precedenti ma dobbiamo gestire una realtà complessa, il mondo non è bianco o nero", ha insistito Bach. E in questo mondo "diviso e frammentato dobbiamo proteggere gli atleti, la nostra unità, i nostri valori, opporci a qualsiasi tipo di discriminazione". Forte del sostegno della larga maggioranza del movimento olimpico, il Cio continuerà a portare avanti "un approccio incentrato sugli atleti e sulla difesa dei loro diritti. In palio ci sono i nostri valori, l'unità del movimento olimpico, la reale natura dello sport internazionale". Il pericolo evidenziato da Bach è quello di una politicizzazione che "minaccia l'autonomia dello sport. Se la politica decide quali atleti possono partecipare e a quali competizioni, non ci saranno più Giochi Olimpici universali, non ci saranno Mondiali, ma avremo i Giochi del blocco politico A, quelli del blocco politico B e quelli dei Paesi che non sono allineati nè con gli uni nè con gli altri". Dal presidente del Cio anche una stoccata alla Polonia, che non concedendo il visto agli atleti russi e bielorussi ha costretto la scherma a spostare gli Europei individuali in Bulgaria, e alla stessa Ucraina, che non consentendo ai propri atleti di partecipare ai Mondiali di judo e taekwondo li ha penalizzati "privandoli della chance di qualificarsi per i Giochi di Parigi e rendere la loro gente fiera". Ringraziato il G7 per il sostegno espresso, Bach rivela di aver ribadito a Macron che "la decisione sulla partecipazione alle Olimpiadi del 2024 degli atleti russi e bielorussi sarà presa dal Cio al momento appropriato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Giu-23 14:42