Dal sincro primo oro per l’Italia ai Giochi Europei

Lo conquistano Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel Mixed Duet Technical OSWIECIM (POLONIA) (ITALPRESS) – La prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi Europei arriva dal nuoto artistico. All'Acquatics Centre di Oswiecim Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno vinto la gara del Mixed Duet Technical con 242,3599 punti. Argento per gli spagnoli Emma Garcia Garcia e Dennis Gonzalez Boneu (216,5867), bronzo per i britannici Beatrice Crass e Ranjuo Tombin (203,4916). "Questi giorni sono incredibili, a cominciare dalla divisa con i cerchi olimpici, un'emozione incredibile", ha dichiarato Minisini, che ieri si è esibito anche con la squadra, primo uomo a farlo fuori dalla Coppa del mondo. "Nuotare con la Nazionale è una grande responsabilità, è stato incredibile, non vedo l'ora di rifarlo. Oggi è andata bene, abbiamo fatto il nostro, ma questo è un punto di partenza, non un traguardo, perché gli obiettivi sono tanti". "E' una medaglia pesante, forse più degli anni passati, perché è stato un periodo impegnativo", ha spiegato Ruggiero. "Per me questo è il punto di partenza che cercavo in vista dei Mondiali". – foto Pagliaricci CONI – (ITALPRESS). spf/glb/red 22-Giu-23 11:50