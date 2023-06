Finale storica per il MaraBadminton nell’European Club Championships

La squadra sarda in finale contro gli spagnoli del Recreativo IES La Orden. ROMA (ITALPRESS) – Un percorso netto senza precedenti e grazie al secondo 3-0 di giornata il Matex MaraBadminton stacca il pass per la finale, risultato raggiunto per la prima volta da una formazione italiana nell'European Club Championships. I sardi infatti si presenteranno in finale senza mai aver perso un match. Ad aprire la memorabile giornata sono stati ancora una volta Andreas Sondergaard e Malena Norrman che hanno realizzato nel doppio misto il primo punto contro la squadra azera del Port of Baku SC sconfiggendo nettamente in due set (21-5; 21-12) Muhammad Khedafi Amri ed Era Maftuha. Il punto più sofferto, ma che ha spianato la strada verso la finale, è stato quello di Crhistopher Vittoriani, che ormai ci ha abituato a match infiniti anche nel campionato italiano, e che ha sconfitto ai vantaggi del terzo set (21-17; 15-21; 23-21) Dicky Dwi Pangetsu. La certezza matematica è arrivata infine grazie ad Ania Setien, schierata per la prima volta nel singolare femminile e che non ha lasciato nessuna possibilità alla sua avversaria Era Maftuha, superandola in due parziali (21-6; 21-14). Nella mattinata era bastata meno di un'ora e mezza al MaraBadminton per archiviare la pratica finlandese dell'Helsingfors BC RF superata nettamente per 3-0. I sardi così erano diventati la quinta formazione italiana ad andare a medaglia nelle ultime sette edizioni dell'European Club Championships. "Per la prima volta in circa quarant'anni di storia della massima competizione europea per club, una squadra italiana si qualifica per la finale degli European Club Championship – le parole congiunte dell'allenatore Rosario Maddaloni e del Team Manager Francesco Feliziani -. Essere riusciti in quest'impresa, con un percorso netto di 16 partite vinte e nessuna persa tra girone eliminatorio, quarti e semifinale è motivo di grande orgoglio. Una squadra con poco più di tre anni di vita e già con due secondi posti in tre partecipazioni nella Serie A in Italia ed ora ad un passo dalla vetta in Europa. Domani contro i nostri avversari iberici ce la metteremo tutta per portare in Italia la coppa. La squadra è unita, consapevole delle difficoltà da affrontare ma anche dei propri mezzi". L'appuntamento con la finale è per domani alle ore 10.00 in diretta su www.badmintoneurope.tv contro gli spagnoli del Recreativo IES La Orden che nel derby iberico hanno sconfitto in semifinale per 3-1 il CB Rinconada – Sevilla. (ITALPRESS). gm/com 22-Giu-23 19:41