Volley: Trento. Magalini completa settore schiacciatori

Il 21enne scaligero arriva da Verona e ha firmato un biennale TRENTO (ITALPRESS) – Per la stagione 2023/24 la rosa dell'Itas Trentino campione d'Italia potrà contare esclusivamente su giovani talenti azzurri per quanto riguarda il settore gli schiacciatori. Sarà infatti Giulio Magalini, ventunenne scaligero, a completare il reparto degli attaccanti di posto 4, accanto a Cavuto, Lavia e Michieletto. Per il martello, prelevato da Verona Volley, si tratta a tutti gli effetti di un ritorno a Trento, società con cui aveva già disputato una precedente stagione di Serie A3 nell'annata 2019/20, militando nelle fila dell'UniTrento Volley. Nelle tre stagioni successive a quell'esperienza, Magalini ha costantemente militato nella formazione della sua città d'origine, in SuperLega, trovando sempre più spazio come raccontano bene i 175 punti realizzati negli ultimi due campionati. Magalini ha firmato un contratto biennale e vestirà la maglia numero 12, che nella storia di Trentino Volley è stata in precedenza utilizzata solo da un altro schiacciatore: Tiziano Mazzone nella stagione 2014/15. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 22-Giu-23 11:55