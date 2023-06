Calciomercato: Bayern Monaco. Ufficiale, ingaggiato Raphael Guerreiro

Il portoghese arriva, a parametro zero, dal Borussia Dortmund. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco ha reso noto di aver ingaggiato Raphael Guerreiro. Il giocatore portoghese, con cittadinanza francese, 29enne, arriva in Baviera a parametro zero, ovvero come svincolato, dal Borussia Dortmund: ha firmato un contratto fino al 2026. "Quando è arrivata la chiamata dal Bayern, ha preso rapidamente questa decisione. È un onore per me giocare con la maglia di questo grande club: apprezzo molto anche Thomas Tuchel, col quale ho lavorato insieme al Dortmund", ha dichiarato Raphael Guerreiro. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 23-Giu-23 10:31