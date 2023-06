Schillaci “Operatori vero pilastro della sanità”

ROMA (ITALPRESS) – "Gli operatori sanitari e sociosanitari sono il pilastro vero della nostra sanità. Riconoscerne l'importanza e i meriti vuol dire anche attivarsi per valorizzarne la professionalità, offrendo una formazione appropriata e aggiornata rispetto a scenari, bisogni, conoscenze e strumenti in continua evoluzione che richiedono competenze adeguate". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione di un evento organizzato da Cogeaps in collaborazione con Agenas. "E' un compito che vede anche il contributo anche di realtà come Cogeaps per assicurare percorsi formativi al passo con i cambiamenti. La formazione continua rappresenta un valore per il futuro del lavoro in sanità: dobbiamo fare in modo che il personale, attraverso un aggiornamento dinamico, sia sempre formato adeguatamente, in grado di leggere i cambiamenti sia epidemiologici che del Servizio sanitario nazionale", ha aggiunto. Il ministro ha poi annunciato di avere rivisto "la Commissione nazionale per la formazione continua, la convocheremo nei primi giorni di luglio e dovrà focalizzare l'attenzione sulla qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xb1/ads/red 23-Giu-23 13:44