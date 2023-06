Basket: “The Athletic”, Banchero giocherà i Mondiali con Usa

Niente Nazionale italiana per la stella degli Orlando Magic ROMA (ITALPRESS) – Il sogno italiano di vestire Paolo Banchero d'azzurro è probabilmente tramontato. Nessuna ufficialità ma un'indiscrezione che pesa: stando a "The Athletic", che cita fonti interne alla Nba, la prima scelta assoluta del draft 2022 avrebbe scelto di giocare i prossimi Mondiali col Team Usa. Classe 2002, nato a Seattle, Banchero aveva ottenuto tre anni fa il passaporto italiano – i bisnonni liguri erano poi emigrati in America – che sembrava potesse preludere a una maglia azzurra. Lo stesso giocatore degli Orlando Magic in più di un'occasione aveva manifestato l'intenzione di giocare con l'Italia ma nell'ultimo anno la sua consacrazione in Nba ha cambiato tutto, come aveva fatto capire nei mesi scorsi anche il ct Pozzecco che a dicembre, assieme ai vertici federali, era volato in Florida per incontrarlo. Ma alla fine il pressing di Grant Hill, direttore generale del Team Usa, avrebbe avuto la meglio: agli ordini di Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors nominato a fine 2021 ct della nazionale a stelle e strisce, ci sarà il miglior rookie dell'ultima stagione Nba. Banchero si unirebbe così ai vari Jaren Jackson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Brandon Ingram, Jalen Brunson, Austin Reaves, Mikal Bridges e Bobby Portis. Al momento, comunque, non ci sono annunci ufficiali: il training camp scatterà il 3 agosto a Las Vegas, il 26 dello stesso mese l'esordio ai Mondiali a Manila. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/gm/red 24-Giu-23 17:36