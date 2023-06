Calcio: Spal. Presentato Fusco “Nessuno deve accontentarsi”

"Sono qui per cercare di fare il meglio per la Spal". FERRARA (ITALPRESS) – "Sono qui per cercare di fare il meglio per la Spal. Mi sono dato un obiettivo ambizioso. Nessuno si deve accontentare, ad iniziare dall'allenatore che definiremo in settimana, e che dovrà essere coraggioso come la squadra che allestiremo. Il campionato sara' una maratona che vogliamo fare nel migliore dei modi". Così Filippo Fusco, nel corso della presentazione come nuovo direttore dell'area tecnica della Spal, con Emanuele Righi che sara' il direttore sportivo. Il nuovo dirigente biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. "Ripartiamo da una nuova armonia – ha affermato il presidente spallino Joe Tacopina – la nostra missione qui non e' finita. Siamo qui per portarla a termine". – foto mba/Italpress – (ITALPRESS). mba/gm/red 24-Giu-23 13:27