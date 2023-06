Calciomercato: Agente Hakimi “Real? Se arriva offerta la ascoltiamo”

Intanto il laterale marocchino è finito nel mirino del Manchester City. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Se il Real Madrid vuole Hakimi, logicamente, ascolteremo l'eventuale offerta. Lui è un tifoso del Madrid ma il nostro progetto ora è quello del Psg. Il suo cuore batte per il Real ma i suoi colori al momento sono quelli del Psg, che ha fatto un grande sforzo per lui". Così, intervistato da "As", Alejandro Camano, agente dell'ex Inter Achraf Hakimi. Intanto, secondo "Marca", il laterale marocchino è finito nel mirino anche del Manchester City. Il team di Pep Guardiola, infatti, potrebbe cedere Walker al Bayern Monaco; mentre Cancelo non sarebbe più gradito al tecnico spagnolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 24-Giu-23 12:56