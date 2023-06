Calciomercato: Arsenal. Visite mediche per Havertz nel weekend

Il tedesco pronto a lasciare il Chelsea, costerà 75 milioni di euro. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kai Lukas Havertz è sempre più vicino all'Arsenal. Il giocatore tedesco, secondo i media britannici, svolgerà le visite mediche di rito in questo weekend, verosimilmente all'estero e non a Londra. In caso di ok dei medici si chiuderebbe l'affare: Havertz si trasferirebbe dal Chelsea all'Arsenal per una cifra intorno ai 65 milioni di sterline, ovvero circa 75 milioni di euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 24-Giu-23 12:46