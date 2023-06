Calciomercato: Chelsea. Rifiutata terza offerta ManUtd per Mount

Proposti 64 milioni più bonus, i Blues ne chiedono 68+7 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Se il Manchester United vuole Mason Mount, allora deve alzare ancora la posta. Secondo la "Espn", il Chelsea avrebbe rifiutato la terza proposta dei Red Devils, che dopo essersi visti dire no alle precedenti due offerte (47 e poi 58 milioni di euro), hanno messo sul piatto 64 milioni più bonus. Un'offerta che non avrebbe soddisfatto i Blues, che per privarsi di Mount vorrebbero almeno 67 milioni più altri 8 di bonus. Il 24enne centrocampista inglese ha ancora un anno di contratto col Chelsea ma ha fatto capire di non voler rinnovare, anche per questo il club londinese ha dovuto abbassare la sua iniziale richiesta di 80 milioni di euro. L'impressione è che alla fine l'affare si farà, con Mount in divisa United in tempo per la tournee negli Usa che inizierà il 20 luglio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Giu-23 17:41