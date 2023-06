Calciomercato: Non solo Neves, Al Hilal su Koulibaly e sogna Allegri

L'ex Napoli a Riyadh per le visite mediche, nuovi rumors sul tecnico della Juve ROMA (ITALPRESS) – L'Arabia Saudita continua a recitare da protagonista in questo calciomercato estivo. A prendersi la scena, in particolare, è l'Al Hilal. Di ieri l'ufficialità di Ruben Neves: il 26enne portoghese, dopo sei stagioni al Wolverhampton e in scadenza fra un anno, ha fatto le valigie in cambio di 55 milioni di euro, un record per i Wolves. Il suo arrivo segue quelli dei vari Cristiano Ronaldo, a inizio anno all'Al Nassr, e di Karim Benzema e N'Golo Kantè, che giocheranno insieme all'Al-Ittihad. Il prossimo grande colpo potrebbe essere Kalidou Koulibaly, che secondo i media inglesi si troverebbe già in Arabia Saudita, a Riyadh, per le visite mediche proprio con l'Al Hilal: operazione da circa 23 milioni di euro, col Chelsea che saluterebbe il 32enne difensore senegalese un anno dopo il suo arrivo dal Napoli. E se dai Blues potrebbero partire anche il portiere Edouard Mendy (si parla di Al Alhi) e Hakim Ziyech (su di lui l'Al Nassr), l'Al Hilal potrebbe pescare in Premier League anche Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City. Ma non solo calciatori: secondo il portale arabo "360 Sports", Massimiliano Allegri sarebbe a un passo dalla panchina dell'Al Hilal, con l'operazione che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Giu-23 15:39