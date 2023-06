Calciomercato: Stampa. Per Bayern nome Kane “più caldo che mai”

L'attaccante inglese seguito dai bavaresi e del Manchester United. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Due giorni fa Harry Kane sembrava "costretto" a restare al Tottenham, non avendo ricevuto il club londinese proposte di acquisto per l'attaccante, capitano della Nazionale inglese. Ieri, invece, secondo "The Sun", il Manchester United avrebbe chiesto al giocatore di "forzare" la situazione. I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto, per il suo cartellino, circa 100 milioni di euro. A ruota, oggi, in Germania, "Bild" ha rilanciato, riportando che il nome di Kane è "più caldo che mai" per il Bayern Monaco, alla ricerca di un centravanti. "Il club non ha mai cancellato il suo nome dalla lista dei desideri: il Bayern è in contatto con lui", ha precisato "Bild". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 24-Giu-23 14:54