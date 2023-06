Formula E: Cassidy vince a Portland, Dennis 2^ ma nuovo leader mondiale

Terzo Antonio Felix da Costa, solo ottavo Wehrlein PORTLAND (USA) (ITALPRESS) – Nick Cassidy conferma il suo buon momento e fa suo l'E-Prix di Portland, 12esimo round stagionale del Mondiale di Formula E. Il pilota neozelandese della Envision Racing centra il terzo successo nelle ultime cinque gare (a Berlino e Montecarlo le altre vittorie) spuntandola su Jake Dennis (Avalanche Andretti), al quinto podio di fila, mentre completa il podio Antonio Felix Da Costa (Porsche) davanti a Mitch Evans (Jaguar), autore del giro più veloce in gara. Con Pascal Wehrlein solo ottavo, nuovo cambio della guardia in vetta alla classifica iridata dove sale al comando Dennis con 154 punti, uno in più di Cassidy (153) mentre Wehrlein scivola in terza posizione a quota 138. Prossimo appuntamento a Roma, con la doppia tappa del 15 e 16 luglio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-23 14:53