Primo ko Italia in week 2 Nations League, Polonia vince 3-1

Agli azzurri di De Giorgi, di ritorno domani a Fiumicino, non bastano i 18 punti di Lavia e Romanò ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – L'Italvolley trova la prima sconfitta della week 2 di Rotterdam con la Polonia per 3-1 (25-19, 28-26, 18-25, 25-20) reagendo bene nel terzo set, lasciando poi spazio agli avversari, spinti anche dal numeroso pubblico presente all'Ahoy Arena e dai colpi di Kurek, autore di 21 punti, miglior realizzatore della gara e autentico trascinatore per i suoi. Tra gli azzurri, nella riedizione dell'ultima finale mondiale, 18 i punti di Lavia e Romanò con 9 muri vincenti di squadra. L'Italia trova così la prima sconfitta della week e la terza in generale portando dall'Olanda tre vittorie e 9 punti, fondamentali per una classifica che vede attualmente gli azzurri al settimo posto, con la Polonia che sorpassa proprio la Nazionale portandosi in sesta posizione. L'Italia conclude la sua week olandese, proiettandosi così alla terza ed ultima, prima delle Finals, in programma nelle Filippine, a Pasay City, dal 4 all'8 luglio. Il rientro dall'Olanda della squadra azzurra è previsto per la prima mattinata di domani all'aeroporto di Roma Fiumicino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Giu-23 15:20