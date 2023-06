Rally: Wrc. Ogier vince in Kenya davanti a Rovanpera

Il finlandese allunga in vetta al Mondiale su Neuville NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – E' dominio Toyota nel Rally di Kenya, settimo appuntamento del Mondiale Wrc. La casa giapponese piazza quattro piloti nelle prime quattro posizioni, a partire da Sebastian Ogier che centra il terzo successo in cinque gare disputate, il 58esimo in carriera. Successo sofferto per il pilota francese, che però riesce a tenere dietro il compagno di squadra Kalle Rovanpera, alla fine secondo per appena 6"7. Sul podio Elfyn Evans (+2'58"5), seguito da Takamoto Katsuta che completa il poker Toyota. Dopo le difficoltà dei giorni scorsi, Ott Tanak (Ford Puma M-Sport) riesce a chiudere al sesto posto, ottavo Thierry Neuville (Hyundai) che fa sua la Power Stage. La classifica iridata vede sempre Rovanpera al comando con 139 punti, a +37 su Neuville (102 pt) mentre Evans è terzo a quota 98, un punto sopra Ogier (97). Il Mondiale Wrc tornerà in azione in Estonia dal 20 al 23 luglio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-23 15:14