Tennis: Torneo Halle. Rublev ko, Bublik vince primo titolo Atp su erba

Il kazako supera in finale il russo e da domani sarà numero 26 del mondo HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Alexander Bublik batte per la prima volta Andrey Rublev e vince il primo titolo ATP sull'erba. Il kazako trionfa al Terra Wortmann Open, l'ATP 500 di Halle, in calendario da trent'anni. Il kazako festeggia così il secondo e più prestigioso trofeo della sua carriera, dopo il successo nell'ATP 250 di Montepellier dell'anno scorso, in otto finali giocate. Due le aveva perse sull'erba, a Newport, nel 2019 e nel 2022. Grazie al 6-3 3-6 6-3 sul russo numero 7 del mondo, Bublik ha firmato la sua seconda vittoria su un Top 10 sull'erba, dopo il successo ai quarti su Jannik Sinner che si è ritirato all'inizio del secondo set. Il titolo nell'Atp 500 di Halle lo proietterà al nuovo best ranking: domani sarà numero 26 del mondo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Giu-23 17:47