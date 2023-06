Calcio: Euro U.21. Bove “Contro Norvegia possiamo fare grande partita”

Il centrocampista azzurro: "Servono approccio e mentalità giusti". FIRENZE (ITALPRESS) – "La Norvegia è una squadra molto ostica, abbiamo visto le due partite precedenti e se l'è giocata sia con la Svizzera che con la Francia. Sono una squadra che ci può mettere in difficoltà ma se noi facciamo tutto quello che ci viene richiesto, con l'approccio e la mentalità giusti, credo che faremo una grandissima partita". Lo ha detto il centrocampista azzurro Edoardo Bove dal ritiro di Cluj, in Romania, dove la Nazionale italiana Under 21 sta preparando la gara in programma mercoledì prossimo contro la Norvegia. "Sugli scandinavi ho cercato di informarmi con Sollbakken ma non mi ha dato tantissime informazioni", ha chiosato Bove. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/pdm/red 26-Giu-23 14:38