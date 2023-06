Calciomercato: Barça. Ufficiale l’ingaggio di Gundogan

Il centrocampista tedesco lascia il Manchester City dopo sette stagioni. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona ha reso noto ufficialmente oggi di aver ingaggiato Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco arriva nel club catalano da svincolato, essendo in scadenza il contratto con lo legava al Manchester City. Si unirà agli azulgrana per due stagioni, fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di rimanere per un'ulteriore stagione. La sua clausola rescissoria è stata fissata a 400 milioni di euro. Il giocatore prima ha salutato la società inglese, con la quale nell'ultima stagione ha compiuto il "triplete". "Per me è stato un privilegio, un piacere enorme, far parte del City negli ultimi sette anni. Manchester è stata la mia casa, mi sono sentito parte di una famiglia molto speciale", ha detto Gundogan, come riporta il sito della società britannica. A ruota, il tedesco ha spiegato le motivazioni della sua scelta. "Dopo il triplete e dopo la spettacolare annata di Manchester, ho pensato tra me e me: cosa sarebbe potuto andare meglio? Cosa avrei potuto ottenere di più? Le risposte sono state semplici. Penso che Guardiola capisca la mia decisione. Spero che ci incontreremo presto in una finale di Champions League", ha detto Gundogan. "Mi sono detto, poi, se dovessi trasferirmi c'è solo un club al mondo che avrebbe senso. Era il Barcellona o nessun altro. Sin da quando ero un ragazzino ho sognato di indossare questa maglia un giorno", ha concluso il centrocampista tedesco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 26-Giu-23 14:34