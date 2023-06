Casini “Offerte da Arabia potenziale doping finanziario”

Il presidente della Lega Serie A: "Solo la Fifa può intervenire con delle regole" ROMA (ITALPRESS) – "Offerte così importanti mostrano un interesse verso i giocatori della Serie A, però è indubbio che possono portare a fenomeni di doping finanziario. Finchè parliamo di mercato europeo, la possibilità di intervenire con delle regole di salary cap sono una via per limitare questo tipo di fenomeno, ma se parliamo di altri continenti solo la Fifa può intervenire con delle regole. Per ora è un mercato che si concentra sui giocatori affermati, anche Ceferin ha fatto notare che si trattano spesso giocatori avanti con la carriera. Ma è un fenomeno che dovrà essere monitorato nel tempo". E' l'analisi di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, circa le mega offerte di mercato in arrivo dall'Arabia Saudita. "Preoccupato perché il nostro calcio, con cessioni eccellenti, rischia di perdere appeal? Relativamente, anche perché si va a cicli e quest'anno i risultati delle italiane in Europa sono stati molto positivi. Probabilmente è il momento di ragionare su forme di salary cap più sofisticate, simili a quelle adottate negli Stati Uniti per le leghe professionistiche. Però serve l'Uefa per questo, non può farlo una Lega da sola", aggiunge Casini. "I diritti tv? La prima fase si è chiusa con una fisiologica offerta bassa da parte degli operatori, che ora hanno aderito alla fase di trattativa privata di questa settimana ed è lì che capiremo se si riuscirà a chiudere a un prezzo che poi le squadre riterranno conveniente o no. Se non dovesse chiudersi, si aprirà una fase ulteriore di apertura delle offerte arrivate sul canale della Legea con un'ulteriore fase di negoziazione. Sotto il miliardo a stagione? Non ho la palla di vetro, speriamo sia più alta possibile". Il numero uno della Lega si sofferma anche sugli episodi di razzismo ancora presenti nel calcio: "Se guardiamo i dati statistici, è un fenomeno in tendenziale riduzione dal punto di vista quantitativo. Ma questo non basta, dobbiamo arrivare a sradicarlo completamente, l'obiettivo è il 2030. Alcuni strumenti sono stati già messi in campo, poi c'è il tema sanzionatorio da rendere sempre più efficace. Per me l'unica soluzione parte dalle scuole, la sanzione arriva già tardi, bisogna iniziare dalle scuole per trasmettere l'importanza dei valori del calcio". Sul fatto che si disputino troppe partite, Casini osserva: "Non credo sia una partita in più di Supercoppa Italiana il problema, ma occorre che tutti gli operatori vadano verso una riduzione delle partite. Poi bisogna intervenire sulle regole: uno dei principali problemi è la perdita di tempo. Occorre ragionare su soluzioni, anche guardando altri sport, come l'espulsione temporanea o la punizione senza barriera dopo un certo numero di falli. Sono decisioni che competono all'Ifab e alla Fifa, ma un dibattito complessivo può aiutare a migliorare il gioco". "Luxury cap per chi ha tanti stranieri? Per il campionato Primavera siamo riusciti a introdurre delle regole che andranno già dalla prossima stagione ed entro tre anni ad avere un'ampia maggioranza di giocatori italiani. A livello nazionale, noi seguiamo le regole Uefa. Credo che sia giunto il tempo di lavorare con l'Uefa e con la Commissione Europea per rivedere le conseguenze della sentenza Bosman. Non dico si possa tornare a un massimo di tre stranieri, però mettere un limite più severo è nell'interesse di tutti". Casini, infine, non teme che la Nazionale possa saltare anche l'Europeo, dopo i due Mondiali di fila: "Non la considero come ipotesi, così come la Federazione, che cura con la massima attenzione la Nazionale". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 26-Giu-23 10:18