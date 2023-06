Tennis: Atp Next Gen Race. Balzo Maestrelli, quattro azzurri in top 20

Il pisano si issa in un colpo solo al 14° posto della classifica mondiale under 21 ROMA (ITALPRESS) – Non è riuscito a sollevare il suo secondo trofeo Challenger, ma la settimana vissuta da Francesco Maestrelli a Parma non può che considerarsi più che positiva. In primis per il percorso che ha portato il 20enne pisano in finale, superando uno dopo l'altro avversari come Jaume Munar, Stefano Napolitano e Giulio Zeppieri, in secondo luogo per aver centrato grazie a questo risultato il debutto tra i migliori 150 tennisti del mondo (n.149). Le fatiche delle vittorie precedenti si sono fatte sentire nella sfida per il titolo, andata alla fine al francese Alexandre Muller, ma Maestrelli può comunque avere più di un motivo per festeggiare. Il risultato centrato a Parma ha portato inoltre il classe 2002 a compiere un balzo nella Pepperstone ATP Next Gen Race, la classifica mondiale U21 che decreterà gli otto qualificati per le ATP Next Gen Finals di fine anno (sede da definire dopo il quinquennio milanese). Con i punti conquistati in terra emiliana, Maestrelli si è infatti issato in un colpo solo fino alla 14esima posizione del ranking giovanile, proprio un gradino sopra Luca Nardi. Andranno a caccia di un posto nei Championships anche Flavio Cobolli e Nardi, che insieme a Lorenzo Musetti completano il quartetto di italiani tra i migliori 20 della Next Gen Race. Il romano resta stabile alla posizione n.9 e tenterà di dare seguito all'esordio Slam centrato al Roland Garros. Proverà a regalarsi questo sogno anche il 19enne di Pesaro, che a Parigi un anno fa si era fermato al terzo turno delle qualificazioni ad un passo dal raggiungere il grande obiettivo. Dovvessero riuscire nell'impresa, Cobolli, Maestrelli e Nardi andrebbero a fare compagnia nel tabellone principale dello Slam londinese a Musetti, che questa settimana festeggia il best ranking in carriera a livello ATP (n.15) confermandosi inoltre sull'ultimo gradino del podio del ranking Under 21. Il carrarino, che due settimane fa a Stoccarda ha festeggiato la prima vittoria su erba spingendosi poi fino ai quarti e ripetendosi al Queen's, partirà dai blocchi di Wimbledon come testa di serie numero 14. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 26-Giu-23 14:33