Calcio: Abodi “Su antisemitismo tutte le componenti allineate”

Il ministro per lo sport: "Vogliamo dare seguito alle parole passando ai fatti" ROMA (ITALPRESS) – "Questa è una tappa di transito di un percorso operativo. Vogliamo dare seguito alle parole passando ai fatti. Bisogna superare qualsiasi equivoco sull'impegno, i contenuti che abbiamo inserito in questa dichiarazione di intenti, che ci impegna non solo moralmente, sono esaustivi in termini di qualità del salto che dobbiamo fare. Avremo un alto livello di responsabilità nei fatti e una bassa modulazione di frequenza delle parole; siamo convinti che questo accordo produrrà i suoi effetti e che questa firma porterà ad altre collaborazioni istituzionali a partire da scuola e università, così come siamo convinti che all'interno del sistema sportivo riusciremo a diffondere il messaggio utilizzando i canali delle società". Lo ha detto Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani, durante l'incontro al Viminale nel corso del quale è stata sottoscritta una dichiarazione d'intenti per la lotta all'antisemitismo nel calcio. "Figc, Leghe, calciatori, allenatori, tutti sono allineati sul messaggio che vogliamo mandare, lo stesso vale per il presidente Malagò e Pancalli. Lo abbiamo fatto inizialmente con il calcio, ma lo faremo anche con gli altri organismi sportivi", ha concluso Abodi. – Foto Image – (ITALPRESS). spf/mc/red 27-Giu-23 10:47