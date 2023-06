Calcio: Lecce. Ufficiale, è D’Aversa il nuovo allenatore

"Il tecnico ha sottoscritto un accordo di un anno, con opzione in caso di salvezza". LECCE (ITALPRESS) – "Benvenuto mister D'Aversa". Con questo messaggio, pubblicato sui social, il Lecce ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Roberto D'Aversa prende, quindi, il posto lasciato vacante da Marco Baroni. "Il Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a Roberto D'Aversa. Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di raggiungimento della salvezza", ha precisato poi, in una nota, il club salentino. "Formeranno lo staff tecnico a disposizione di D'Aversa l'allenatore in seconda Andrea Tarozzi, il collaboratore tecnico Salvatore Sullo, il collaboratore tecnico e match analyst Simone Greco, il preparatore atletico Danilo Massi, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca e il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli", ha aggiunto infine il Lecce. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 27-Giu-23 16:15