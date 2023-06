Calcio: Piantedosi “Accordo su antisemitismo ha grande valore simbolico”

Il ministro dell'Interno: "Vietati tutti i simboli che possano richiamare al nazismo" ROMA (ITALPRESS) – Un accordo dal "grande valore simbolico e non solo, per il mondo dello sport, per i valori che incarna e che ha evocato. Sul tema dell'antisemitismo c'è ancora tanto da fare nel mondo dello sport e sono molto contento di questo accordo, risolvendo anche ogni dubbio circa la refrattarietà del mondo dello sport su questo tema". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante l'incontro al Viminale nel corso del quale è stata sottoscritta una dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio. "Tra le varie condivisioni ci sono impegni importanti come il non assegnare il numero 88 ai calciatori, vietare l'utilizzo alle tifoserie di simboli che possano richiamare al nazismo, definire le modalità con le quali dovranno essere disposte le interruzioni delle partite, verificare il rispetto dell'assegnazione nominale dei posti negli stadi. Inoltre ci sarà anche una valorizzazione del comportamento pro attivo delle società nell'applicazione di queste misure", ha concluso Piantedosi. – Foto Image – (ITALPRESS). spf/mc/red 27-Giu-23 10:56