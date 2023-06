Calciomercato: Psg. Stampa, su Mbappé potrebbe piombare il Liverpool

Oltre al Real Madrid, anche i Reds interessati al centravanti francese. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain, ancora in attesa di una risposta da Kylian Mbappé circa l'opzione di rinnovo fino al 2025, in caso di "negativa" dal giocatore francese potrebbe mettere da subito sul mercato il centravanti della Nazionale transalpina. Per "Le Parisien" non sono previsti sconti: il club della capitale chiederebbe circa 200 milioni di euro per cedere Mbappé. In Spagna, precisamente su "Mundo Deportivo", col Real Madrid sempre alla finestra, scrivono che un nuovo club potrebbe piombare presto sul francese. Si tratta del Liverpool, che secondo l'agente FIFA Marco Kirdemir potrebbe "competere con il Real e potrebbe pagare una 'fortuna' per il giocatore". Lo stesso Kirdemir, a "Radio Marca", ha affermato poi che i vertici del Psg sarebbero molto delusi e turbati per la scelta di Mbappé di non prolungare fino al 2025. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 27-Giu-23 16:07