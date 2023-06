Euro U.21, Nicolato “Qualificazione? Giusto ci sia equilibrio”

"Fin dall'inizio avevo detto che questo era un girone molto difficile". MILANO (ITALPRESS) – "La situazione del girone? Fin dall'inizio avevo detto che questo era un girone molto difficile, c'è grande qualità, non puoi pensare di dominare dall'inizio alla fine. C'è grande equilibrio, domani ci giocheremo le nostre carte. È giusto essere arrivati così perché nel girone ci sono quattro squadre di grande livello". Lo ha dichiarato il ct della nazionale under 21 Paolo Nicolato alla vigilia del match contro la Norvegia, ultima gara della fase a gironi degli Europei di categoria. "La squadra norvegese è una bella squadra – ha ribadito in conferenza stampa -, conosce i principi di gioco, ha delle conoscenze di livello superiore, è una squadra che mi piace e ha un buon palleggio". Il ct ha poi risposto così all'assenza di Erling Haaland: "Un centravanti come Haaland non è che si inventa tutti i giorni, ma il livello è alto. Nella seconda gara la Norvegia ha tenuto testa tranquillamente alla Francia, ci aspettiamo una partita di livello come giusto che sia". Il ct degli azzurrini ha anche parlato della situazione relativa al futuro di Tonali:"Non ne abbiamo parlato in questi giorni. È un giocatore importante, ha già grande esperienza, è stato vice-campione d'Europa in under 19, è un ragazzo che conosco da tanto tempo, ha qualità e lo sta dimostrando in questo europeo. Ci aspettiamo tanto da lui, ma anche dagli altri ragazzi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/gm/red 27-Giu-23 16:34