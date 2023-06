Calcio: Lega B “Soddisfazione per approvazione ddl antipirateria”

L'approvazione da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato. ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata e le squadre associate alla LNPB esprimono "viva soddisfazione per l'intervenuta approvazione da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato del DDL Antipirateria audiovisiva e ringraziano le componenti politiche l'Agcom e la Fapav che tanto si sono prodigate per il raggiungimento di questo storico risultato". Così, in una nota, la Lega Serie B. – foto Image – (ITALPRESS). mc/com 28-Giu-23 17:26