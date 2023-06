Calcio: Radrizzani “Vogliamo riportare Samp a fasti anni Novanta”

"Abbiamo salvato il club dal rischio del fallimento ma è solo l'inizio" GENOVA (ITALPRESS) – "Abbiamo lavorato 5 settimane, in cui abbiamo fatto tanto. Abbiamo salvato la Samp dal rischio del fallimento che avrebbe ucciso la metà blucerchiata della città di Genova. Siamo molto fieri di questo traguardo ma è solo l'inizio". Così Andrea Radrizzani introducendo Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie, rispettivamente nuovo allenatore e nuovo responsabile dell'area tecnica della Samp. "Abbiamo ereditato una società con situazioni di crisi, difficili, gestita male, ma siamo veramente impegnati per ristrutturare questa azienda – ha aggiunto – L'obiettivo è far rivivere le caratteristiche della Sampdoria degli anni Novanta, vogliamo tornare quella Samp, in campo e fuori. Dobbiamo ricordare il passato glorioso, ma anche pensare ai tifosi". "Il nostro piano prevede una sostenibilità finanziaria e calicstica, divertendoci e portando tanta energia a questa città, rispettando il blasone e la storia di questo club", ha aggiunto l'altro neo proprietario della Samp, Matteo Manfredi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-23 16:19