Calciomercato: Barça. Umtiti verso rescissione, poi Francia o Italia

Il Lione vorrebbe il suo ritorno, interesse anche in serie A BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rilanciatosi con la maglia del Lecce dopo una serie di stagioni contrassegnate da problemi fisici, Samuel Umtiti rientra a Barcellona ma non ci resterà. Il centrale francese non fa parte dei piani di Xavi e i blaugrana sarebbero pronti a concedergli la risoluzione del contratto in modo da abbassare il monte ingaggi mentre il difensore potrebbe accasarsi a zero altrove. Secondo però i media catalani non c'è l'accordo fra le parti perchè Umtiti dovrebbe rinunciare all'ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 2026 e il giocatore ricorda che, nel 2022, aveva accettato di rinnovare per consentire l'arrivo di Ferran Torres abbassandosi l'ingaggio del 10% e spalmando il resto in quattro anni e mezzo. L'impressione è che comunque si arriverà a un accordo, anche perchè gli estimatori di Umtiti non mancano: il Lione sogna il suo ritorno (ma a cifre diverse da quelle che guadagna in blaugrana) e anche in Italia ci sarebbero diverse squadre interessate per quanto non siano arrivate offerte concrete. Pure in Arabia Saudita guardano a Umtiti che però vorrebbe restare in Europa. Tornando al Barça, ufficializzato Gundogan e in attesa di annunciare anche Inigo Martinez, in agenda per rafforzare la corsia di destra c'è Ivan Fresneda, 18enne del Valladolid che, complice la retrocessione in Segunda Division, ha visto abbassare la sua clausola da 40 a 20 milioni di euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-23 09:30