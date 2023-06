L'attaccante ha ancora un anno di contratto PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo la retrocessione in C del Brescia, Florian Ayè potrebbe tornare in Francia. Secondo "L'Equipe" il 26enne attaccante, sotto contratto con le Rondinelle fino al 2024, sarebbe in contatto col Metz, neo promosso in Ligue 1. Ayè è reduce da una stagione positiva a livello personale con 8 gol e 2 assist in 37 gare di campionato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-23 16:06