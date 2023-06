Calciomercato: Milan. Ufficiale Sportiello, contratto fino al 2027

Il portiere classe 1992 arriva a parametro zero dall'Atalanta MILANO (ITALPRESS) – Marco Sportiello è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato in una nota l'arrivo a parametro zero dall'Atalanta del portiere classe 1992, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Sportiello, che in rossonero vestirà la maglia numero 57, in carriera ha difeso i pali anche di Seregno, Poggibonsi, Carpi, Fiorentina e Frosinone. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-23 11:40