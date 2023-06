Calciomercato: Tottenham. Pronto rilancio Bayern per Kane

Gli Spurs intanto sono a un passo da Maddison LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Tottenham aspetta una telefonata da Monaco. Il Bayern, infatti, ha messo Harry Kane in cima alla lista dei desideri e, secondo i media inglesi, sarebbe pronto al rilancio dopo che una prima offerta da poco più di 80 milioni di euro – sebbene gli Spurs neghino – che è stata rifiutata. I bavaresi avrebbero già un accordo in mano con Kane, accostato nelle scorse settimane anche a Real e United e in scadenza nel 2024. Il destino dell'attaccante non sembra però condizionare il mercato in entrata degli Spurs che, dopo il riscatto di Kulusevski dalla Juve e l'arrivo di Vicario dall'Empoli, potrebbero presto ufficializzare un altro rinforzo: si tratta di James Maddison, 26enne centrocampista del Leicester, 10 gol nell'ultima Premier. Operazione da 40 milioni di sterline (46,5 milioni di euro) con visite mediche in programma nelle prossime ore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-23 11:43