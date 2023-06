Calciomercato: West Ham. Arsenal presenta nuova proposta per Rice

I Gunners mettono sul piatto 116 milioni di euro più 6 di bonus LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'Arsenal non molla la presa e bussa di nuovo alla porta del West Ham. Dopo i primi due no ricevuti, i Gunners tornano alla carica per Declan Rice: il "Guardian" parla di una terza proposta da 100 milioni di sterline più 5 di bonus (116 milioni di euro più 6). Gli Hammers, però, non sarebbero ancora soddisfatti considerando l'interessamento del Manchester City. Rice, che ha un contratto fino al 2024 con opzione per un'atra stagione, preferirebbe però la soluzione Gunners che gli consentirebbe di restare a Londra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-23 11:05