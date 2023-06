Golf: Edoardo Molinari, Paratore e Migliozzi al “British Masters”

Difende il titolo Olesen, al via anche Justin Rose ROMA (ITALPRESS) – Un titolo di prestigio in palio, la presenza di un campione come Justin Rose e la corsa per trovare posto nel Team Europe di Ryder Cup nella 71esima edizione del Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo in programma dal 29 giugno al 2 luglio sul percorso di The Belfry, che ha ospitato per quattro volte la Ryder Cup, a Sutton Coldfield in Inghilterra. Per due volte negli ultimi tre anni il torneo del DP World Tour ha avuto due azzurri protagonisti, i quali saranno nuovamente in gara: Renato Paratore, che lo ha vinto nel 2020 emulando l'impresa compiuta 44 anni prima da Baldovino Bassù (1976), e Guido Migliozzi, secondo nel 2021. Con loro ci sarà anche Edoardo Molinari, vice capitano del Team Europe alla Ryder Cup di Roma, interessato sia alla gara che ai candidati alle wild card, così come l'altro vice capitano, il belga Nicolas Colsaerts. Difende il titolo il danese Thorbjorn Olesen, in un contesto di ottimi giocatori che comprende, tra gli altri oltre ai citati, i sudafricani Thriston Lawrence, che ha firmato il quarto titolo sul circuito domenica scorsa nel BMW International Open, e Ockie Strydom, due successi in stagione. Presenza di prestigio quella del campione inglese Justin Rose. Il montepremi è di 3.500.000 dollari (circa 3.210.000 euro). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-23 11:34