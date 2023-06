Governo sfiducia Santanchè? Passa un Odg contro la sua Visibilia

Il governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del Pd al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, che impegna l’esecutivo “a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta” della Cassa integrazione Covid, tra le quali viene esplicitamente citata, “Visibilia Editore, società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla Senatrice Santanchè“.

E’ stato una decisione precisa presa politicamente o si tratta di una distrazione?

La questione è aperta. Intanto l’opposizione si è infilata e l’assist è stato dato.

“L’approvazione dell’ordine del giorno Gribaudo è tecnicamente una sfiducia. Qualora le accuse dovessero essere confermate le dimissioni dovrebbero essere istantanee. O si sono sbagliati perché non hanno letto il testo dell’odg oppure si è aperta una crepa vera nella maggioranza. Qualcuno ne tragga le conseguenze”: ha dichiarato il deputato Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro.

Daniela Santanchè è stata caricata o si tratta di incompetenti che si sono lasciati sfuggire un aspetto così delicato? Si vedrà