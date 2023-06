Tennis: Torneo Bad Homburg. Prima volta di Bronzetti ai quarti sull’erba

La romagnola sfata anche l'ultimo tabù battendo in rimonta l'egiziana Sherif ROMA (ITALPRESS) – Tra le migliori otto in un torneo sull'erba per la prima volta in carriera. Sfata anche l'ultimo tabù Lucia Bronzetti, che ha staccato il pass per i quarti di finale del "Bad Homburg Open" (WTA 250 – montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati della città dell'Assia, in Germania. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.65 WTA, sbarazzatasi all'esordio dell'austriaca Grabher, ha battuto in rimonta per 1-6 7-6(2) 6-3, dopo quasi tre ore di lotta, l'egiziana Mayar Sherif, n.31 WTA e quarta favorita del seeding. Alla 27enne del Cairo non sono bastati 14 ace (e nessun doppio fallo) per avere la meglio sull'azzurra che nel secondo set ha saputo tenere duro, diventanto sempre più efficace negli scambi prolungati. Domani nei quarti Bronzetti troverà dall'altra parte della rete la russa Varvara Gracheva, n.43 WTA ed ottava testa di serie. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 28-Giu-23 18:46