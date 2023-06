Volley: Padova. Julian Zenger confermato per la prossima stagione

Per il tedesco sarà il secondo anno con i veneti PADOVA (ITALPRESS) – Julian Zenger è stato confermato come libero della Pallavolo Padova per la stagione 2023-24. Il tedesco, classe 1997, giocherà la sua terza stagione in SuperLega dopo la prima con Trento e quella passata con la società veneta. "Continuare qui significa continuare a crescere – commenta – Nelle due stagioni di SuperLega credo di aver compiuto dei passi avanti e il fatto di giocare ancora a Padova rappresenta un'opportunità per me e per la squadra di alzare l'asticella". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-23 12:51