Basket: Pesaro. Ecco Buscaglia “Bastato poco a trovare accordo con club”

Costa: "Ha voglia di mettersi in discussione, trova una piazza calorosa" PESARO (ITALPRESS) – "Vedere così tante persone a questa presentazione è davvero stimolante: è bastato poco per trovare l'accordo con la società". Coach Maurizio Buscaglia si gode l'entusiasmo di Pesaro. "Ora squadra, club e pubblico potranno vivere una stagione di grandissima intensità e partecipazione emotiva, nel segno della ripartenza – si è presentato il nuovo allenatore della Vuelle – Da domani inizieremo a pensare al roster". "Da tempo volevamo portare qui a Pesaro una grande persona e un grande allenatore come Maurizio che ci aiuterà a raggiungere obiettivi importanti – lo accoglie il presidente Ario Costa – Ci è bastato un semplice incontro per capire la sua convinzione e determinazione nei confronti di questa nuova esperienza. Ha voglia di mettersi in discussione, a Pesaro trova una piazza davvero appassionata e calorosa". Il ds Stefano Cioppi ha parlato delle prime ore con il nuovo coach biancorosso: "Maurizio ci ha detto che il suo grande desiderio è quello di avere un pubblico davvero intenso e caloroso come ha già avuto modo di constatare nei match disputati alla Vitrifrigo Arena da nostro avversario".