Calciomercato: Fiorentina. Barone “Al lavoro su rinnovo Castrovilli”

"Crediamo in lui, stiamo parlando col suo agente" FIRENZE (ITALPRESS) – Sul rinnovo di Gaetano Castrovilli "ci stiamo lavorando e quando saremo tutte e due le parti d'accordo potremo dire di aver raggiunto un obiettivo. Ci siamo seduti col suo agente, vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane se arriviamo ad un accordo. Ci sono degli obiettivi, dei tempi, stiamo parlando del suo stipendio, noi la pensiamo in un modo ed il suo agente in un altro però Gaetano è un giocatore della Fiorentina, ha avuto un importante infortunio e un grandissimo recupero, noi crediamo in lui e quindi ci stiamo lavorando". Lo ha detto ai microfoni di Italia 7 il direttore generale viola Joe Barone. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Giu-23 08:58