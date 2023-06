Rally: Extreme E in Sardegna. ABT Cupra XE ingaggia Loeb

Il pluricampione del mondo: "Sarà bello scoprire il nuovo team". ROMA (ITALPRESS) – Sebastien Loeb, pilota di rally di fama mondiale, unisce le sue forze con ABT CUPRA per il doppio appuntamento di Extreme E dell'8 e del 9 luglio in Sardegna. Grazie alle eccezionali capacità e all'esperienza di Loeb nell'Extreme E, ABT CUPRA XE punta a lottare per la vittoria nell'Island X Prix. Loeb guiderà CUPRA Tavascan XE, in coppia con Klara Andersson, astro nascente del World Rallycross. La decisione di ABT CUPRA di ingaggiare Loeb sottolinea l'impegno a schierare la migliore squadra possibile e lottare per podi e vittorie. Il francese ha avuto una carriera di rilievo, vincendo numerosi titoli in varie discipline. Oltre ad aver vinto il campionato Extreme E lo scorso anno, Loeb vanta ben nove titoli nel Campionato del mondo di rally. "Non vedo l'ora di tornare all'Extreme E dopo le due stagioni passate. È una competizione simile al Rallycross, quindi penso di essere al passo con gli altri e sono pronto a combattere. Sarà bello pure scoprire un nuovo team e incontrare di nuovo Klara Andersson", ha dichiarato Loeb. "Con l'ingresso di Sebastien in squadra, l'obiettivo è chiaro: vogliamo lottare per podi e vittorie. Far parte della CUPRA Tribe è una questione di spirito e mentalità", ha dichiarato Xavi Serra, responsabile di CUPRA Racing. "Siamo orgogliosi di abbracciare questa etica sia in pista che fuori. Non vediamo l'ora di accogliere Loeb nella Tribe per la prossima gara in Sardegna", ha aggiunto Serra. – foto Ufficio Stampa Volkswagen Group Italia – (ITALPRESS). pdm/red 29-Giu-23 14:08