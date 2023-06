Volley: Milano. Ai saluti Nicola Pesaresi, Fusaro “Atleta esemplare”

Il giocatore lascia l'Allianz dopo 5 stagioni MILANO (ITALPRESS) – Estate di nuovi arrivi, ma anche di saluti in casa Allianz Milano. A lasciare è Nicola Pesaresi: cinque stagioni all'ombra della Madonnina, sempre in crescendo, per un professionista che è riuscito subito ad entrare anche nel cuore dei tifosi. "Non possiamo essere banali e scontati nel salutare un atleta esemplare, un professionista che tanto ha dato al nostro progetto – spiega il presidente dell'Allianz Milano, Lucio Fusaro – La sua passione e le sue doti tecniche e umane ci hanno fatto crescere e confido che darà ancora molto al mondo del volley nelle sue prossime esperienze". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Giu-23 12:43